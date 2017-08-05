805 ألف وافد عدلوا منتهم

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم السبت، أن نحو 805,641 وافد عدلوا مهنتهم خلال الثلاث سنوات الماضية، فيما شكلت العمالة الآسيوية النسبة الأعلى في تغير المهن بنسبة تقارب 65 %، وفقا لإحصائية صادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وسجل الوافدون العاملون في مناطق الرياض ومكة والشرقية النسبة الأعلى في طلبات تعديل المهنة، وذلك بنسبة تصل 71 %خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وشهد عام 2016مـ، انخفاض في نسبة المهن المعدلة بـ 26 %، إذ بلغ عدد العمالة التي غيروا مهنتهم 170,452 عامل أجنبي، مقابل 231,332 عامل غير مهنتهم في عام 2015، فيما سجل عام 2014 نحو 403,857 عامل عدلوا مهنتهم.

وأوقفت الأسبوع الماضي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الإجراءات الخاصة التي يتم بموجبها تعديل مهنة العامل الوافد الأجنبي إلى مهندس.

وكانت الوزارة أعلنت منع إصدار تأشيرات عمل دائمة أو مؤقتة أو موسمية لعدد من المهن في السوق السعودية، إلى جانب منعها إصدار رخص جديدة على عدد من المهن الأخرى، والتي باتت جميعها محظورة على العمالة الوافدة بالمملكة.