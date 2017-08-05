قيادة المملكة تهنئ رئيس بوليفيا بذكرى الاستقلال

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس إيفو موراليس أيما رئيس دولة بوليفيا متعددة الأعراق بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب دولة بوليفيا متعددة الأعراق الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وفي برقية مماثلة؛ هنّأ نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الرئيس إيفو موراليس أيما رئيس دولة بوليفيا متعددة الأعراق بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، معبراً عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب دولة بوليفيا متعددة الأعراق الصديق المزيد من الرقي والازدهار.