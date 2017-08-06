الفيصلي يبحث عن لقبه الأول والترجي عن الثالث

يبحث فريق الترجي التونسي عن لقبه الثالث والفيصلي الأردني عن الأول عندما يلتقيان اليوم الأحد في الإسكندرية في نهائي البطولة العربية للأندية في كرة القدم التي تستضيفها مصر. وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة حصول الفائز على مليونين ونصف المليون دولار، مقابل 600 ألف دولار للوصيف. الفيصلي يقدم أفضل مستوياته بقيادة المدرب المونتينيغري نيبوشا يوفوفيتش، الذي يعد من أفضل مدربي البطولة بعد فوز فريقه في 4 مباريات متتالية على الأهلي 1-صفر ونصر حسين داي الجزائري 1-صفر والوحدة الإماراتي 2-1 وتصدره للمجموعة، ثم عاد ليلتقي الأهلي في نصف النهائي فجدد فوزه عليه 2-1. فيما يبحث الترجي عن اللقب الأغلى “ماليا” في تاريخه، وحقق الترجي العلامة الكاملة أيضا في دور المجموعات بفوزه على نفط الوسط العراقي 1-صفر والمريخ السوداني 2-صفر والهلال السعودي 3-2 في المجموعة الثانية، ثم فاز في الدور نصف النهائي على الفتح الرباطي المغربي 2-1

يبحث فريق الترجي التونسي عن لقبه الثالث والفيصلي الأردني عن الأول عندما يلتقيان اليوم الأحد في الإسكندرية في نهائي البطولة العربية للأندية في كرة القدم التي تستضيفها مصر.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة حصول الفائز على مليونين ونصف المليون دولار، مقابل 600 ألف دولار للوصيف.

الفيصلي يقدم أفضل مستوياته بقيادة المدرب المونتينيغري نيبوشا يوفوفيتش، الذي يعد من أفضل مدربي البطولة بعد فوز فريقه في 4 مباريات متتالية على الأهلي 1-صفر ونصر حسين داي الجزائري 1-صفر والوحدة الإماراتي 2-1 وتصدره للمجموعة، ثم عاد ليلتقي الأهلي في نصف النهائي فجدد فوزه عليه 2-1.

فيما يبحث الترجي عن اللقب الأغلى «ماليا» في تاريخه، وحقق الترجي العلامة الكاملة أيضا في دور المجموعات بفوزه على نفط الوسط العراقي 1-صفر والمريخ السوداني 2-صفر والهلال السعودي 3-2 في المجموعة الثانية، ثم فاز في الدور نصف النهائي على الفتح الرباطي المغربي 2-1.

نيبوشا: فرص الفوز متساوية

قال المدير الفني للفيصلي الأردني نيبوشا إنه سعيد بالوصول إلى المباراة النهائية وأشكر كل من حضر البطوله لأنه قام بدوره علي أكمل وجه – على حد قوله.

وأضاف في الموتمر الصحفي الذي عقد في مقر إقامة الفريق أن فرص الفوز باللقب متساوية بين الفيصلي والترجي، وأن فريقه جاهز للقاء، وأن لاعبي فريقه جاهزون على المستوى البدني والنفسي و الفني لمواجهة الترجي، مشيرا إلى أنه لن يقدر أحد علي إيقاف طموح لاعبيه للفوز بالبطولة بعد أن نجحوا في الوصول إلى اللقاء النهائي،

وأضاف المدير الفني للفيصلي أنه درس جيدا لقاء الترجي أمام الفتح و قام بالتحضير جيدا للمباراة.

وقال في نهاية حديثه إن فريقه يصل للمرة الثالثة لنهائي البطولة العربية ولن يضيعها هذه المرة.

الشعباني: هدفنا التتويج باللقب

قال معين الشعباني المدرب العام لفريق الترجي التونسي في الموتمر الصحفي الذي عقد في مقر إقامة الفريق، إن فريقه يلعب اللقاء من أجل تحقيق اللقب، وإن وصول فريقي الترجي والفيصلي إلى المباراة النهائية أمر مستحق للفريقين اللذين حققا العلامة الكاملة في دوري المجموعات.

وأضاف الشعباني أنه يحترم تماما قدرات الفريق الأردني ويعرف جيدا نقاط الضعف والقوة في الفريق ودرسها جيدا ولكنه لن يقولها قبل اللقاء.

وأوضح أن غياب طه ياسين الخنيسي مهاجم الفريق عن المباراة النهائية سيؤثر بالطبع على الترجي لأنه لاعب صاحب روح ومهاجم كبير.

كما أبدى المدرب العام للترجي خوفه من فريقه فقط، قائلاً: «إذا كان هناك شيء يجب أن نخاف منه فهو أنفسنا، مشيراً إلى أن فريقه لن يصيبه الغرور بسبب ما يقال أن فرصه أكبر من الفيصلي للفوز باللقب.

إبراهيم نور الدين يضبط النهائي

اختارت لجنة الحكام بالبطولة العربية برئاسة وديع الجرئ طاقم حكام مكون من الحكم المصري الدولي إبراهيم نور الدين حكما لمباراة نهائي البطولة العربية التي ستقام اليوم الأحد باستاد اﻹسكندرية في الثامنة مساء.

ويعاونه المساعد رضوان عشيق من المغرب والمصري أيمن دجيش والجزائري مهدي عسير حكما رابعاً.