معافا يبحث خطوات تطوير التنس

يشارك توفيق بن يحيى معافا رئيس الاتحاد السعودي للتنس و خالد السعد نائب الرئيس في المؤتمر الدولي للتنس، الذي يتم فيه مناقشة عدد من المواضيع المهمة لمستقبل التنس السعودي، حيث يعد تطوير برنامج اللاعبين الشباب لدى الاتحاد الدولي من أهم أولويات الاتحاد في هذه المرحلة الانتقالية القادمة، بالإضافة لدعمهم الكبير لأهداف الاتحاد نحو توسيع قاعدة الممارسين وزيادة اللاعبين النخبة ومشاركات المنتخبات السعودية.

الاتحاد الدولي بدوره عرض النظام الجديد لبطولات المستقبل»future» وأيضا بطولات الاتحاد الدولي للناشئين «ITF « والتطورات الجديدة في بطولات الفرق و الفردي والزوجي بالإضافة للبرامج التطويرية الواعدة. من جهته رحب ديفيد هاجرتي رئيس الاتحاد الدولي بالتعاون مع جميع الاتحادات المحلية والإقليمية في سبيل تطوير وتحسن أداء الاتحادات الأهلية بما يتناسب مع قدرات ومصادر كل اتحاد.

وأطلع رئيس الاتحاد السعودي للتنس المسؤولين على جهود المملكة العربية السعودية نحو استضافة بطولات الناشئين ITF»» في السعودية، وتمت مناقشة الاستضافة مع الاتحاد الدولي وإمكانية إقامتها في أكثر من مدينة مع الشخصيات المسؤولة لدى الاتحاد الدولي.

لا سيما أن الاتحاد السعودي للتنس يسعى لرفع الثقافة الاجتماعية ولمزيد من التواصل مع المجتمع لممارسة التنس، كما قدم توفيق معافا دعوة لرئيسة الاتحاد الأمريكي كاترينا لزيارة السعودية للقاء بصاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان لتبادل الخبرات والآراء بخصوص رياضة التنس النسائية في السعودية.