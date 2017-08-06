أخضر الإسكواش يواصل معسكره في القاهرة

يواصل المنتخب السعودي للإسكواش معسكره الجاري في العاصمة المصرية، استعدادا للبطولة العربية الدولية للشباب والناشئين بنسختها الثالثة، التي ستقام في القاهرة وتنطلق منافساتها خلال الفترة من 21 – 28 من شهر أغسطس المقبل.

ويشتمل معسكر الأخضر الإعدادي على تدريبات صباحية ومسائية، إضافة إلى خوضه عددا من المباريات الودية مع لاعبي الأندية المصرية.

من جهة ثانية كرم النادي الأهلي المصري ممثلا في المدير الفني ناصر زهران، اتحاد الإسكواش، حيث سلم درعا تذكارية لعضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة سامر الخطيف، وذلك على هامش المواجهة الودية التي جمعت لاعبي المنتخب السعودي والنادي الأهلي المصري.