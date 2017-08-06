الفيحاء يتعاقد رسمياً مع «قحطاني» الهلال

أعلنت إدارة نادي الفيحاء التعاقد رسمياً مع عبدالكريم القحطاني، قائد أولمبي الهلال، الذي شارك في البطولة العربية للأندية التي أقيمت في مصر في الفترة من 22 يوليو الماضي إلى الخامس من أغسطس الحالي. وذكر الحساب الرسمي لنادي الفيحاء عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أن إدارة النادي الصاعد الحديث إلى دوري المحترفين، أنهت إجراءات شراء عقد عبدالكريم القحطاني من نادي الهلال والتوقيع معه لمدة 3 سنوات». ويعد عبدالكريم القحطاني رابع لاعب هلالي ينضم إلى صفوف الفيحاء، حيث سبقه كل من عبدالمجيد الرويلي وخلف البقعاوي وأحمد بامسعود.

الجدير بالذكر أن صاحب الـ 24 عاماً، لعب بنظام الإعارة مع الرائد الموسم الماضي وسجل له 4 أهداف.