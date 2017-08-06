القضاء المصري يرفض قبول إشكالين لوقف تنفيذ حكم حل اتحاد الكرة

قضت محكمة القضاء الإداري المصرية بعدم قبول الإشكالين المقامين من هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، لوقف تنفيذ حكم حل مجلس اتحاد الكرة الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء بمجلس الدولة وتغريمه 1600 جنيه.

واختصم الإشكالين رقم 36286 / 36287 لسنة 71 قضائية كل من وزير الشباب والرياضة ورئيس المجلس القومي للرياضة والمدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم وعمر جلال هريدي وماجدة محمود الهلباوى.

وجاء في أسباب الإشكال أن الحكم الصادر باطل، حيث جاء بوقف تنفيذ القرار السلبي غير الصادر من وزير الشباب والرياضة بإعلان نتيجة الانتخابات، رغم أن الانتخابات دعا إليها الاتحاد ولا علاقة للوزير بصفته أو الجهة الإدارية بهذه الإجراءات.

وأوضح أن الاتحاد المصري لكرة القدم إعمالا للقانون رقم 77 لسنة 1975 هو جهة أهلية عاملة في ميدان الشباب والرياضة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة بها، هذه الشخصية الاعتبارية هي التي دعت وأشرفت واعتمدت النتيجة بناء على لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم رقم 560 لسنة 2012 الصادر به القرار الوزاري، التي هي دعت إلى الانتخابات وتقوم بإجرائها كما قررنا، وتقوم بها لجنة انتخابية من أهم شروطها دون أي إشراف من الجهة الإدارية أو غيرها.

وتابع أنه سيحضر من الاتحاد الدولي لكرة القدم مراقبون ومشرفون على اللجنة الانتخابية يعلنون النتيجة ولهم حق إعلان عدم صحة الانتخابات،

وهؤلاء المراقبون أعلنوا صحة النتيجة المعلنة وهي النتيجة المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم طبقا للإجراءات التي أشرف عليها بواسطة اللجنة المرسلة.

وأكد الإشكال، أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري عاقب الاتحاد المصري لكرة القدم على فعل ليس له يد فيه.