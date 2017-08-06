القيادة تهنئ حاكم جامايكا ورئيس بوليفيا بذكرى الاستقلال

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس باتريك ألين حاكم عام جامايكا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جامايكا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة للرئيس إيفو موراليس أيما رئيس دولة بوليفيا متعددة الأعراق بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب دولة بوليفيا متعددة الأعراق الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لفخامة الرئيس باتريك ألين حاكم عام جامايكا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جامايكا الصديق المزيد من الرقي والازدهار.

كما بعث نائب خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة لفخامة الرئيس إيفو موراليس أيما رئيس دولة بوليفيا متعددة الأعراق بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب دولة بوليفيا متعددة الأعراق الصديق المزيد من الرقي والازدهار.