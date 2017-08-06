قطار المشاعر المقدسة (جرافيك)

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إغلاق جسر طريق الملك فهد مع شارع الظهران بالشرقية
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القصاص من جانٍ قتل مواطناً بالرصاص
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«الخارجية» تدحض مزاعم إيران حول استكمال التحقيق في اقتحام سفارة المملكة وقنصليتها
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سحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية
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جيجز: السيتي ..المرشح الأول للفوز بالدوري الإنجليزي
المليكي: إيران تهدد أمن واستقرار المنطقة ولا تهتم بالقانون الدولي
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