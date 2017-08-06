مجموعة د. سليمان الحبيب تنظم الدورة المكثفة الثامنة عشر لطب الأطفال

تبدأ اليوم بمجموعة الدكتور سليمان الحبيب فعاليات الدورة المكثفة الثامنة عشرة لطب الأطفال والمخصصة للأطباء المتقدمين لامتحانات زمالة الكلية الملكية البريطانية والزمالة السعودية والعربية في طب الأطفال، والمعتمدة كتعليم طبي بعشرين ساعة من هيئة التخصصات الصحية. وذلك خلال الفترة من الأحد إلى الخميس14-18 ذو القعدة 1438هـ الموافق 6-10 أغسطس 2017 م بقاعة الدكتور محمد كمكم في المجمع الطبي بالعليا التابع للمجموعة.

هذا ما ذكره الأستاذ الدكتور عبدالله الحربش رئيس اللجنة المنظمة واستشاري طب الأطفال ونائب الرئيس التنفيذي لشؤون الأطباء بمجموعة د. سليمان الحبيب الطبية.

وأضاف بأن دورة الأطفال لهذا العام سيشارك بها نخبة متميزة من الاستشاريين بمختلف التخصصات الدقيقة في طب الأطفال والذين يتجاوز عددهم 19 استشارياً من مختلف الجامعات الاقليمية والمستشفيات التخصصية.

وقال إن الدورات الماضية شهدت ولله الحمد نجاحاً في التنظيم وإقبالاً كبيراً من الحضور، مشيراً إلى أن الدورة الثامنة عشر لطب الأطفال ستواصل مسارها في مناقشة آخر المستجدات ذات الصلة بتخصصات طب الأطفال.

وستشهد الدورة التركيز على آخر الأبحاث لعلاج أمراض الأطفال خاصة السكري والحساسية وعلم المناعة وأمراض الدم وحديثي الولادة وكذلك الجهاز الهضمي.

كما أوضح أ.د. الحربش إلى أن الدورة ستشمل كذلك الحديث عن حالات الأمراض المعدية ومشاكل القلب والأمراض الوراثية بالإضافة إلى المخ والأعصاب والطواريء وكذلك الأمراض الصدرية والروماتيزم والكلى والأشعة والعناية المركزة.

وسيتم خلال هذه الدورة طرح الأسئلة المتعددة الخيارات والشرائح، بالإضافة إلى عرض صور لحالات مرضية نادرة.