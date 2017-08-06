عززت “سنتر بوينت”، سلسلة متاجر الأزياء الأضخم على مستوى الشرق الأوسط، حضورها مجدداً ضمن قائمة أهم متاجر التجزئة على مستوى المملكة العربية السعودية.

واختارت دراسة لـ”براند إنديكس من يو جوف 2017″، “سنتر بوينت” ضمن القائمة للعام الثالث على التوالي.

وحلت سلسلة “سنتر بوينت” الإقليمية في المركز الثالث على لائحة هذا العام، والتي يتم إعدادها وفقاً لنظام “باز سكور” (الذي يسجّل إجمالي التفاعل الذي يحققه المتجر ضمن مختلف وسائط التواصل بما فيها الإعلانات والأخبار والتواصل الشفهي)، والمصمم من قبل “براند إنديكس”، الأداة الرائدة في تقييم العلامات التجارية من “يو جوف”.

وتُعد “براند إنديكس” وسيلة موثوقة تعمل باستمرار على قياس الأصداء التي تحققها العلامة ضمن أوساط الرأي العام لتحديد المكانة التي تحتلها ضمن قطاعها وفق نظر الجمهور، وذلك على نطاق واسع يشمل آلاف العلامات التجارية من مختلف أنحاء العالم.

وعبر سايمون كوبر رئيس سلسلة “سنتر بوينت” عن سعادته الكبيرة لاختيار السلسة مجدداً ضمن لائحة أهم متاجر التجزئة في المملكة العربية السعودية، حيث أن الاختيار له أهمية خاصة نظراً لكونه مبنياً على الرأي العام، ليشكل شهادة إضافية على نجاح أسلوبنا الذي يقوم على وضع رضا العميل على رأس أولويتنا في الخطوات كافة التي نتخذها، وذلك من خلال التزامنا الوثيق بتوفير أعلى معايير الجودة والخدمات.

وقال إن سلسلة “سنتر بوينت” تضم 86 متجراً في السعودية، وتُعد إحدى أهم الوجهات الإقليمية في مجال تجارة التجزئة، وهو ما يتجسد في قاعدتها الجماهيرية الوفية.

وأشار إلى أن “سنتر بوينت” تقدم العديد من التسهيلات لعملائها، ومنه إطلاق منصة التجارة الإلكترونية الجديدة الخاصة بها أخيراً، والتي يمكن الوصول إليها عبر الموقع www.centrepointstores.com، حيث تمكن العملاء من استعراض تشكيلة واسعة من المنتجات، والاستمتاع بالتسوق أثناء الاسترخاء في منازلهم، واستكمال طلب الشراء بنقرة واحدة.

وبيَّن كوبر أنه يمكن للمتسوقين الاستفادة من العروض الحصرية، وكسب النقاط واستبدالها بجوائز عبر برنامج المكافآت “شكراً”، إضافة إلى العديد من العروض والفرص المميزة الأخرى.