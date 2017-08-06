“موهبة ” في تخصصي الدمام

انطلق برنامج موهبة الإثرائي الصيفي لعام 2017 الخميس الماضي في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، والذي تم استضافته بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والابداع.

يأتي ذلك بمشاركة 30 طالبة موهوبة من المرحلة المتوسطة و الثانوية للسنة الثالثة على التوالي، وتم ترشيح الطالبات من قبل لجنة الترشيح في موهبة برئاسة د. ياسر الدباغ المدير التنفيذي لمركز الأبحاث بمدينة الملك خالد الطبية.

وافتتح البرنامج د. يزيد العوهلي المدير العام التنفيذي للمستشفى، حيث أكد ان ” موهبة ” مهمة وطنية ويشرفنا ان نشارك بها.

و قال: ” موهبة خدمة لمجتمعنا و تحقيقاً لتطلعات شبابنا الواعد في معايشته عن كثب لبيئة علمية محفزة على الإنتاج و الابداع “.

من جانبه أوضح د. الدباغ ان الهدف من البرنامج هو خلق جو تعليمي ترفيهي يستمر لمدة ثلاث أسابيع لإبراز جهود الطالبات وإثبات قدراتهن على التميز والعطاء و الابداع.

وأشار د. مشعل المضحي النائب العلمي لبرنامج موهبة الى أن البرنامج يحتوي على أربعة مسارات، مسار الأمراض المزمنة و طرق البحث العلمي برئاسة د. عبدالوهاب التركي، و مسار المناعة وزراعة الأعضاء برئاسة د. خلود الوصيبعي، ومسار الجينات برئاسة د. محمود أخطر، ومسار الأعصاب برئاسة د. إيمان نسيم.