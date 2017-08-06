القيادة تهنئ رئيس كوت ديفوار بذكرى اليوم الوطني

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جدةواس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية للرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه و اسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية كوت ديفوار الشقيق اطراد التقدم والازدهار .

كما بعث نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ببرقية مماثلة إلى الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده .

وعبر نائب خادم الحرمين الشريفين عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية كوت ديفوار الشقيق المزيد من الرقي والازدهار.

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