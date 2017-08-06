وظائف شاغرة بإدارة مستشفيات القوات المسلحة

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الطائفواس

أعلنت إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين.

واشترطت الإدارة إرفاق الشهادات العلمية والعملية، وصورة من بطاقة الهوية الوطنية، وبطاقة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للوظائف الطبية فقط مع طلبات التقديم في السيرة الذاتية، عبر موقع بوابة وزارة الدفاع الإلكتروني: (http://www.moda.gov.sa)، وموقع إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف الإلكتروني: ( http://www.pshrc.med.sa)، وذلك خلال 14 يوماً من تاريخه، ولن تقبل أي ملفات بعد ذلك.

واشترطت الإدارة للقبول بالوظائف اجتياز اختبار اللغة الانجليزية واختبار التخصص أو أي اختبارات يتم تحديدها من قبل إدارة المستشفيات، وسيتم استبعاد من لا تنطبق عليه الشروط والاتصال على من يتم تتوفر لديه المتطلبات الوظيفية عن طريق الرسائل النصية، ولا يقبل التقديم يدوياً أو شخصياً.

الطائف  |  واس
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