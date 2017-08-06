مساعد مدير تعليم الشرقية يدشن صيف إبداعات 2017

دشن مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية بتعليم المنطقة الشرقية فهد بن محمد الغفيلي البرنامج الإثرائي الصيفي 2017م بمقر مدرسة نور الإسلام الثانوية .

وأكد الغفيلي على أهمية استثمار الموارد البشرية خاصة الموهبين والمبدعين وتنمية مهاراتهم والعناية بهم واحتضانهم وتقديم كل وسائل الدعم كما أشار الى فاعلية هذه البرامج الإثرائية التي تقدمها مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع كونها تحمل أهدافا سامية وعالية تسهم في رفعة هذا الوطن المعطاء وتسابق به ليكون في مصاف العالم الأول.

وأشاد الغفيلي بالفريق التنفيذي والقائمين على هذا البرنامج الذي يتكون من عدة وحدات منها (الاختراعات – الأحياء – الكيمياء في المجتمع – الروبوت – أساسيات علم الحاسوب – العلوم والهندسة – كن عالما: الفيزياء والهندسة- طبيب المستقبل: الحس والإدراك) .

وأضاف في رسائل وجهها لأولياء الأمور والطلاب الموهوبين وفريق المدربين إلى أن مثل هذه البرامج لا ينبغي لها إلا النجاح إلا بتكاتف وتعاون الجميع من أجل تمكين طلابنا من امتلاك المهارات التي تؤهلهم ليكونوا علماء المستقبل وقادته.