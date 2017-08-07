اتحاد اليد يقيم دورة للحكام المستجدين في الجوف

قرر الاتحاد السعودي لكرة اليد برئاسة تركي الخليوي وبالتعاون مع معهد إعداد القادة، إقامة دورة للحكام المستجدين في اللعبة، وذلك في مدينة الجوف، وبالتحديد في مقر نادي العروبة، خلال الفترة من الأحد 11 / 1 / 1439هـ وحتى السبت 17 / 1 / 1439هـ.

ويتوجب أن تتوفر جميع الشروط على المتقدمين لتلك الدورة، أن يكون سعودي الجنسية، وأن لا يقل مؤهله العلمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ويشترط أن يكون قد مارس اللعبة مع الأندية أو الهيئات أو المدارس أو الكليات الرياضية، على أن ألا يقل عمره عن (17) كحد أدنى، ولا يزيد عن (32) كحد أقصى، بالإضافة لما ورد في الفقرة الثانية، التي تنص على أنه يجوز خفض المؤهل الدراسي إلى الكفاءة المتوسطة أو ما يعادلها كحد أدنى، ويمدد السن إلى (35) سنة كحد أقصى للاعبين، الذين سبق لهم أن مثلوا أنديتهم في نفس اللعبة على مستوى الفريق لفترات مناسبة، وأن يعتمد ثبوت ذلك بموجب شهادة من النادي معتمدة من مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة التابع لها المتقدم للدورة. وأخيراً يتوجب على المتقدم أن يجتاز الكشف الطبي بنجاح (بموجب تقرير طبي)، ويمكن للراغبين في الترشح للدخول في الدورة التواصل مع أنديتهم أو مكاتب الهيئة للرياضة بمنطقتهم، لاستلام نموذج الكشف الطبي وتعبئة استمارة التسجيل.