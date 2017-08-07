الأمير فهد بن سلطان يتوج الاتفاق بلقب دورة تبوك

توج الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك فريق الاتفاق الأول لكرة القدم بلقب دورة تبوك الدولية الثانية عقب فوزه مساء الأحد على نظيره الصفاقسي التونسي بهدف دون رد.

وسجل مهاجم الاتفاق محمد الصيعري هدف الفوز الوحيد بعد مرور 4 دقائق من بداية الشوط الثاني، وهي النتيجة التي انتهت عليها المباراة.

واختير محمد الكويكبي كأفضل لاعب في البطولة، كما حصل هزاع الهزاع على جائزة هداف الدورة ، فيما حاز محمد قعلول على جائزة أفضل حارس.

ووصل الاتفاق إلى المباراة النهائية بعد تجاوزه الإسماعيلي المصري بثنائية نظيفة، واتحاد جدة بثلاثة أهداف دون رد.

ويعد الاتفاق ثاني الفرق التي تحصد لقب بطولة تبوك، بعدما حقق الوداد البيضاوي المغربي البطولة في نسختها الأولى.