اتحاد التنس السعودي يجتمع مع 8 رؤساء اتحادات

عقد رئيس الاتحاد السعودي للتنس توفيق معافا، ونائب الرئيس خالد السعد مجموعة من اللقاءات الودية على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للتنس، الذي اختتم اليوم، مع رؤساء اتحادات التنس لكل من الدول التالية (زمبابوي، أمريكا، رئيس الاتحاد الإفريقي، رئيس الاتحاد الآسيوي، نيجيريا، البرازيل، إسبانيا، بنجلاديش، الإكوادور).

حيث تم تبادل موضوع التعاون في مجال التنس بين الاتحاد السعودي للتنس واتحادات هذه الدول العالمية، التي تساعد على تفعيل مشاركة المنتخبات السعودية في المنافسات الدولية التي تستضيفها بلادهم أثناء الطواف العالمي للتنس، مما سيساعد لاعبي البلدين على جمع أكبر قدر من نقاط التأهل للوصول إلى تصنيف عالمي مميز للاعب.

واجتمع رئيس الاتحاد ونائبه مع الرئيس التنفيذي الأولمبي للألعاب الفردية ومناقشة دورهم لتنمية هذه الألعاب في البطولات الدولية وسبل التعاون.

وأبدى الوفد ترحيبه باهتمام ورغبة رئيس الاتحاد الدولي ديفيد لزيارة المملكة العربية السعودية، وأسعدته مناقشته تطوير التنس في السعودية.