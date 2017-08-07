الترجي بطلاً للعرب للمرة الثالثة في تاريخه

حقق فريق الترجي التونسي البطولة العربية بعد الفوز على فريق الفيصلي الأردني، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن نهائي البطولة العربية للأندية في المباراة التي أقيمت على استاد الإسكندرية أمس الأحد.

وجاء الهدف الأول للترجي التونسي، في الدقيقة 47، بعد خطأ فادح من مدافع الفيصلي الأردني اقتنص الكرة فريق الترجي وصلت الكرة إلى سعد بقير الذي سدد الكرة في المرمى بقوة ليعلن عن الهدف الأول لأبناء رادس. بينما جاء الهدف الثاني لفريق الترجي من سعد بقير في الدقيقة 54، بعد ركلة حرة نفذها التونسي بطريقة رائعة سكنت مرمى معتز ياسين.

وفي الدقيقة72، أحرز أكرم الزوي الهدف الأول لفريق الفيصلي بعد عرضية أرضية رائعة من يوسف الرواشدة ليقلص الفارق في المباراة إلى هدف وحيد.

وفي الدقيقة 88، أحرز فريق الفيصلي هدف التعادل عن طريق خليل بن عطية بعد عرضية رائعة من يوسف الرواشدة ورأسية نموذجية من خليل تسكن مرمى معز بن شريفية. وأحرز فريق الترجي الهدف الثالث للفريق التونسي في الدقيقة 102، بعد بينية رائعة وصلت إلى فرانك كوم الذي مرر الكرة رائعة إلى شمس الدين الذوادي الذي سدد الكرة في المرمى الخالي.

بهذا الفوز، حقق فريق الترجي التونسي البطولة العربية للمرة الثالثة في تاريخه، مكرراً الإنجاز الذي حققه عامي 1993 و2009.