عادل عزت: النسختان الأولى والثانية لدورة تبوك تنبئ بمشروع رياضي تنافسي

أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت، أن دورة تبوك الدولية لكرة القدم وجدت لتبقى، والملامح الأولية للنسختين الأولى والثانية تنبئ بمشروع رياضي تنافسي أخوي، سيكون له أثر كبير على كرة القدم السعودية.

وأشاد عادل عزت بالجهود التي يقدمها صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، من دعم للرياضة بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص من خلال إقامة هذه الدورة، كونه قياديا رياضيا، وصاحب بصمة مميزة في تاريخ كرة القدم السعودية، مقدماً الشكر لسموه على حفاوة الاستقبال، معربًا عن سعادته بالاستماع لنصائح هرم رياضي كبير، شهدت معه كرة القدم السعودية تطورا لافتا على جميع المستويات.