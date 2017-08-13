نائب خادم الحرمين ينهى معاناة الطفلة حلا

وجه نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإنهاء معاناة الطفلة حلا العنزي التي تتلقى العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية، وحل موضوع والدتها والتكفل بنقلها لابنتها.

ووجهت الطفلة حلا، التي تعالج بمستشفى فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية، رسالة مبكية لولي العهد، طالبته فيها بالتدخل من أجل ارسال والدتها لها.

وناشدت الطفلة القيادة، تسهيل سفر والدتها لها، مشددة على أنها في أمس الحاجة اليها، خاصة وأنه قد تم بتر قدميها، أول امس الخميس.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، للطفلة المريضة، وهي تتوجه بطلبها لنائب خادم الحرمين الشريفين، الأمير محمد بن سلمان، من أجل التدخل وارسال والدتها لها.