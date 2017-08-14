قلم يهتف
محمد آل سعد
"الأبتس" وتحطيم الآمال!
خريجو معاهد الدبلومات الصحية في مأزق حقيقي وأكثر ما زاد من تفاقم أزمتهم اشتراط اختبار الأبتس Aptis))
( ( All Purpose Ticket Issuing System، الذي فُرِض عليهم تجاوزه.
عندما التحقوا بمعاهد الدبلومات الصحية كان لديهم طموحات ليس أقلها الحصول على وظيفة يحققون أحلامهم من خلالها من أجل تأمين مستقبلهم ومستقبل أُسَرهم، فكأنما اختبار الأبتس أتى ليبخّر تلك الأحلام ويحيلها إلى أوهام في فضاءاتهم الحالمة، يندبون، على إثرها، حظهم العاثر.
العدد كبير والمصيبة أكبر، وما زاد الطين بلّة هو ذلك الاختبار الذي هو في الغالب من أجل البعثات الخارجية أو أغراض أخرى مثل التجارة والسياحة وكليات المعلمين لاختبار مستويات أعلى في اللغة (1 – C1)، حيث يختبر “Aptis” مهارات القواعد النحوية، والمفردات والمهارات اللغوية (المحادثة، والكتابة، والاستماع والقراءة)، وأنا متأكد من هذا، لأنه تخصصي الذي أمضيت فيها عمراً.
قد يخدم هذا الاختبار في بيئة عملٍ كلّ مَنْ فيها يتحدث الإنكليزية، أقصد متلقي الخدمة، أمّا أن يتم تطبيقه في بيئتنا المحلية لتقديم الخدمات الصحية، فلا أظن أن له أهمية تذكر، بقدر ما هو حجر عثرة لكثير من الخريجين. نقطة أخرى لتبريره، لو كان هذا الاختبار يخدم تخصصاتهم الطبية وما يتعلق بها من مصطلحات، لآمنّا أن له ما يبرره.
مطالبهم، بالإضافة إلى إلغاء ذلك الاختبار، تتلخص في زيادة مكافآتهم واحتساب سنة التدريب من ضمن سنوات الخبرة الوظيفية، وبالطبع توظيفهم.
يحزّ في نفس كل مواطن، يحب بلده، أن يرى هؤلاء الشباب، الذين كافحوا حتى تأهلوا في مجالهم، يعانون الأمرّين.
سلمت أناملك
هنا القلم الحقيقي اللذي يلامس مشاكل المجتمع واللذي يهدف لإصلاح ما تم تدميره من بعض المسئولين للشباب اللذين هم البنيه الأساسيه للمجتمع وهم مستقبل الشعوب
احسنت يا دكتور ونسأل الله ما قدمته ان يكتبه الله في موازين حسناتك وان ينفع بك
نتمنى من الأخوه الكتاب الاقتداء بهذا الرمز الشامخ اللذي لن يهتم لأخبار المشاهير والدراما الوهميه اللتي لا تفيد فرد ولا مجتمع بل همه الاكبر التطوير في هذه البلاد الطاهره وتطوير شباب المستقبل للنهوض بهذا البلد المعطاء
لك الشكر أستاذ محمد لتوصيل معاناة إخواننا عسى أن ينظر في إلغاءه
نعم ابو زياد عزالله انك صادق وياليت ينظرون في هذا الموظوع جزاك الله خير والى الامام ونحن معك دمت بصحة وعافية
الابتس قطع أملنا الوحيد بعد فرحه انحرمنا منها لأكثر من خمس سنوات
الله يعينهم يشهد الله صار كل شي معاناه ليه في الاساس ماتشترط وزارة الصحه ع المعاهد انها ماتخرج الى ناس عندها لغه موب الدراسه لغه ووالعمل لغة ثانيه صرنا اضحوكة
البرنامج ظلم في ظلم و حسبي الله عليهم استلم منهم 2000 و متغرب عن اهلي 500 كيلو والمصاريف زايده و كل شيء غالي و حاطين لنا اختبار ابتس صعب و صعبو علينا حياتنا.. الله لا يوفقهم ويصعب عليهم حياتهم .. الي قايمين على ذا اليرنامج و من ايدهم
الله يعطيك العافيه وسلمت اناملك وان شاء الله ينظر في قضيتنا
لو في هالبلد مثلك محمد عدد إثنين بس كان إنحلّت قضيتنا
ارجو من الله ثم منكم يا أهل الخير أن توصلون صوتنا كخريجين دبلومات صحيه لمن له السلطه على من قامو بضلمنا وعدم مساوتنا بمن هم قبلنا
وزاره فاشله وتخطيطها فاشل مجرد هدر للمال العام واحنا الضحايا بهذه الامور حسبي الله ولا حول ولا قوه الا بالله اشكرك استاذ محمد
الصراحه البرنامج فيه تظلم كبير وخاصه اختبار الابتس ما اقول مافيه فايده لاكن ضرره اكبر من نفعه والمتضررين كثير ويا ليت يلتفتون لمشاكل الخريجي ويلغون الاختبار ويقومون بزيادة الراتب الفين لا توفي حق بعض الاغراض الشخصيه نتمنا يوصل كلامك يا الاستاذ محمد
اشكرك يأستاذ محمد على توصيل الرساله على اتم وجه لاننا تعبنا من هالبرنامج بكل مافيه مكافاه ماتسد الحاجه واختبار ابتس مو مهم لاكثر التخصصات الموجوده..
واهم شي نحتاجه حاليا التكاتف و توصيل معاناتنا للجهات المطلوبه عشان ينظرون لوضعنا لان مو معقوله 2000 بتكفي المتدرب ان كان عازب او متزوج الحياه صعبه وانتم تصعبونها اكثر ..
نتمنى ان الامور تتحسن ان شاءالله.
مع اطيب التحايا والتقدير
ولا زلنازبانتظار وزارة الصحة
اللي تحمل كل المسؤوليه في وضعنا الحالي
وكنا ممن ينتظر لم شمل القرار السامي في عهد الملك عبدالله رحمه الله
ولكن زاد تجاهلنا من قبل وزارة الصحة
من عبدالله الربيعه الى الوزير الحالي توفيق الربيعة
حسبي الله ونعم الوكيل .. وكفى!