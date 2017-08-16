علي الزامل
تغريدة الشيخ الربيعي بعدم الدعاء للممثل عبدالحسين!!
على خلفية وفاة الفنان (الكوميدي) الكويتي عبد الحسين عبد الرضا، غرد الشيخ د علي الربيعي: “لا يجوز للمسلم الدعاء لـ #عبد_الحسين_عبدالرضا لكونه حسب زعم الربيعي بأنه أي الفنان مشرك! لا شك هذه التغريدة ولنقل (الخطاب التأليبي) ضجت بها وسائل التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد (على جهل) ومعارض متعقل، غاية الأمر حققت رواجاً منقطع النظير، ويبدو أن هذه الأصداء هي مبتغى الربيعي لتحقيق الشهرة. السؤال المشروع: من خول الربيعي بأن يكون وصياً على الناس بأن يدعو لفلان ولا يدعو لغيره، وعلى أي أساس، وإن شئت من كفل له حق إطلاق هذه التغريدة السمجة، التي تحوي ما تحوي من تأجيج وإثارة الفتن بين المذاهب، قد نتفق مع (الشيخ) بأن الفنان رافضي وإيراني، لكن هذا لا يعني بحال أن يفتي بعدم جواز الدعاء له، فقد يكون غير متعصب وربما لا يتوافق والمرجعيات الشيعية (المتطرفة) وبكلمة أوضح: فنان غيرمؤدلج. السقطة التي لا تغتفر للربيعي بحكمه على (الفنان المتوفى) بأنه مات على الضلالة! ما يدريك أيها الشيخ أنه لم يتب في آخر لحظة من عمره؟ واستطراداً ما يدريك أن الله سبحانه وتعالى قد يغفر له وهو الغفور الرحيم وهذا لا شك بين العبد وربه، والأنكى وصفه بالمشرك وهذا قذف عدمي مقيت، فلماذا تقحم نفسك في أمور قد تفضي بك لذنب عظيم. أتمنى على كل من يشحذ الشهرة والنجومية أو يتوسل مزيداً منها وهي حق مشاع ومشروع لكل فرد، لكن ليس على حساب التأجيج أو قلب الحقائق أو ربما إثارة الفتن والتكفير.
اختم بعبارة لأبي حامد الغزالي (لا يسارع إلى التكفير إلا جاهل) وأنا أسأل الله الغفور الرحيم أن يشمل الفقيد برحمته ويكلؤه بمغفرته.
صدقت
الله يكفينا شر الفتن
( ١ )
لن أدخل في في الدين والأحكام فلها مختصين قادرين ع ايضاح الرؤيا وتأصيل الاسانيد وتحقيقها .. وأعلم أن الشيعة فرق وطوائف .. منهم من صدر بحقهم فتاوي الكفر البواح .. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه من أي طائفة فلان أو علان ؟ .. من هم الشيعة بالمختصر .. هم ( التقيه ) يظهرون ما لا يبطنون . وهذه صفات المنافقين لذا لحطورة المنافقين ع الاسلام والمسلمين خصصت سورة في القرآن الكريم وسنة هذه السورة بالقرأءة ( هم العدو فأحذرهم ) .. الا تلاحظ معي أن أي حدث يقع من سني إلى شيعي يؤجج إعلامياً وكلما يخمد يأتي يوفظه .. بينما النقيض حدث يقع من شيعي الى سني يمر ع الاعلام مرور الكرام حتى لو بقر بطن السني والتمثيل بامعائه وتكسير عظامه ثم حرقه حياً مع توثيق ذلك بالتصوير يبثه الاعلام كخبر .. أنا لست مع التغريدة ولا ضدها .. ..
( ٢ )
ولا يحفى ع الجميع أن بوصلة المجتمع بإمكانها الاستداره عن طريق الاعلام .. لذا نسمع بين فينة وأخرى عبارة ( شيعي معتدل وشيعي متطرف ) وهذاغير صحيح الاختلاف فيما يعتقد وليس فيما يظهر .. فاصلة القول ربما المغرد له ما يثبت قوله .. وربما إجتهاد غير مصيب .. والعلم عند الله بين القائل والمتوفي
رحم الله موتانا وموتى المسلمين المتبعين لسنة نبيك صل الله عليه وسلم