المارد يبحث عن عهد جديد

يترقب النهضاويون اليوم الخميس، تنصيب رئيس جديد لمجلس إدارة النادي، ويتنافس على سباق الرئاسة كل من المهندس لطفي الدوسري وصائب الأطرش.

من جانبه أكد المرشح لطفي الدوسري، بأنه أقدم على هذه الخطوة استجابة إلى رغبة جماهير ناديه وأعضاء الشرف المؤثرين، مشيراً إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها للجماهير دور رئيس في اختيار من يرغبون فيه لرئاسة ناديهم.

النهضة يبحث عن العهد الجديد

يترقب النهضاويون اليوم الخميس، تنصيب رئيس جديد لمجلس إدارة النادي، ويتنافس على سباق الرئاسة كل من المهندس لطفي الدوسري وصائب الأطرش.

من جانبه أكد المرشح لطفي الدوسري، بأنه أقدم على هذه الخطوة استجابة إلى رغبة جماهير ناديه وأعضاء الشرف المؤثرين، مشيراً إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها للجماهير دور رئيس في اختيار من يرغبون فيه لرئاسة ناديهم.

وأشار إلى أن مجموعة « مستقبل النهضة» تحظى بدعم شرفي غير مسبوق من الناحيتين المادية والمعنوية، مقدما شكره إلى جميع النهضاويين وعلى رأسهم الشيخ فيصل الشهيل رئيس النادي الأسبق الذي خدم النادي سنوات طويلة، وكافة الشرفيين الذين دعموا ترشحه لرئاسة النادي، مطالبا الجماهير النهضاوية، وأعضاء الجمعية العمومية بمراعاة المرحلة الحالية التي يمر بها النادي أثناء تصويتهم، مشيرا إلى أن جماهير مارد الدمام على قدر عال جدا من الوعي والمسؤولية.