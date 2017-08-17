توج ريال مدريد بكأس السوبر الإسباني للمرة العاشرة في تاريخه، بعد الفوز على غريمه برشلونة بهدفين نظيفين في لقاء الإياب على ملعب «سانتياغو برنابيو».
سجل الهدفين ماركو أسينسيو في الدقيقة الرابعة بعد تسديدة قوية لم يحرك لها الحارس تير شتيغن ساكناً، والفرنسي كريم بنزيما قبل ست دقائق على نهاية الشوط الأول بعد مراوغة رائعة لمدافع برشلونة صامويل أومتيتي.
وكان خسر برشلونة أمام ريال مدريد في مباراة الذهاب على ملعب الكامب نو بثلاثة أهداف مقابل هدف.
ريــال مـــدريد .. ســـوبر إسبانيــــا
وداعــــاً برشلونة .. أهـــــلاً بـ «سيد الكرة الأرضية»
توج ريال مدريد بكأس السوبر الإسباني للمرة العاشرة في تاريخه، بعد الفوز على غريمه برشلونة بهدفين نظيفين في لقاء الإياب على ملعب «سانتياغو برنابيو».
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أسينسيو محتفلاً بهدفه الرائع
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كريستيانو رونالدو يحمل كأس السوبر
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احتفال كريم بنزيما بهدفه في شباك تير شتيغن
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Last reply was ١٩٧٠/٠١/٠١ @ ٣:٠٠ص
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هل تم حرمان القنوات القطرية be in من نقل مباريات كاس السوبر ، وهل كان النقل على القنوات الاماراتية ، ليس اغرب من ان القنوات الرياضية التى لا تنقل المباريات تتجاهل الحدث كلية وكان المقصود للقنوات الرياضية هو الدعاية على نشاطاتها والمباريات التى تنقلها اما التى لا يتم نقلها فلا يتم الإشارة اليها وبدون اى احترام للمشاهدين ولعل العاملين فيها يكونون مشغولون بالمشاهدة فى القنوات الناقلة ، هل سيستمر الامر الى بطولات الدورى فى أوروبا وهل هى النهاية ل be in وما هو البديل