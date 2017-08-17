وداعــــاً برشلونة .. أهـــــلاً بـ «سيد الكرة الأرضية»

الدمام – الشرق

توج ريال مدريد بكأس السوبر الإسباني للمرة العاشرة في تاريخه، بعد الفوز على غريمه برشلونة بهدفين نظيفين في لقاء الإياب على ملعب «سانتياغو برنابيو».

سجل الهدفين ماركو أسينسيو في الدقيقة الرابعة بعد تسديدة قوية لم يحرك لها الحارس تير شتيغن ساكناً، والفرنسي كريم بنزيما قبل ست دقائق على نهاية الشوط الأول بعد مراوغة رائعة لمدافع برشلونة صامويل أومتيتي.

وكان خسر برشلونة أمام ريال مدريد في مباراة الذهاب على ملعب الكامب نو بثلاثة أهداف مقابل هدف.