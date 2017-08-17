القيادة تهنئ رئيسي الجابون وإندونيسيا بذكرى اليوم الوطني والاستقلال

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس علي بونجو أونديمبا رئيس جمهورية الجابون بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية الجابون الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة للرئيس جوكو ويدودو رئيس الجمهورية الإندونيسية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الإندونيسية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة لفخامة الرئيس علي بونجو أونديمبا رئيس جمهورية الجابون بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر نائب خادم الحرمين الشريفين عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الجابون الشقيق المزيد من الرقي والازدهار.

كما بعث نائب خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة للرئيس جوكو ويدودو رئيس الجمهورية الإندونيسية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر نائب خادم الحرمين الشريفين عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الإندونيسية الشقيق المزيد من الرقي والازدهار.