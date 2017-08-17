حالة الرحلة - أول تطبيق سعودي عربي لتتبع الرحلات الجوية

كشف استطلاع للرأي أجرته شركة “حالة الرحلة” على حسابها في تويتر؛ أن 68% من السعوديين الذين يسافرون جوًا يختارون شركات الطيران بناءً على سعر التذكرة في المرتبة الأولى.

فيما فضّل 14% منهم اختيار شركة الطيران بناءً على مواعيد الرحلات المناسبة لهم، وصوَّت 8% لصالح الشركات التي تتميز بدقة مواعيد الوصول والإقلاع، ومن المثير للاهتمام أن 10% من المسافرين السعوديين يعتقدون أن خدمة العملاء أهم من جميع الخيارات السابقة.

وتعتبر نتائج الاستطلاع متوقعة لاسيما أن موسم الصيف الذي تكثر فيه الرحلات والإجازات عند السعوديين؛ يعتبر من أكثر المواسم التي تشهد إنفاقًا إضافيًا يتمثل في ارتفاع أسعار التذاكر والفنادق وغيرها من مصاريف السفر، لأجل ذلك يبحث السعوديين عن تخفيض نفقاتهم من خلال البحث عن تذاكر تناسب ميزانياتهم.

ومع اختيار 10% من المسافرين لخيار “خدمة العملاء” تبرز أهمية الخدمات التي تقدمها شركات الطيران للمسافرين، لاسيما مع اشتداد المنافسة، وتنوع الخيارات أمام المسافرين، مما يجعل الاهتمام أكثر بخدمة العملاء أحد عوامل الجذب الهامة لشركات الطيران العاملة في المملكة.

وقد شارك في هذا الاستطلاع نحو 6.223 شخص عن طريق الحساب الرسمي لشركة “حالة الرحلة” في تويتر لمدة 7 أيام، في سياق التعاون مع منظمات مثل: عشاق عالم الطيران، والعرب المسافرون. وهدفت الشركة من الاستطلاع إلى التعرف على اتجاهات المسافر السعودي وفهم فكره وثقافته فيما يتعلق بمجال السفر والطيران.

وتمتلك المملكة العربية السعودية أكبر عدد من شركات الخطوط الجوية على مستوى الشرق الأوسط، بجهود ودعم هيئة الطيران السعودي، حيث تمتلك المملكة 5 شركات طيران تلبي احتياجات السوق السعودي وهي: الخطوط السعودية، ناس للطيران، نسما للطيران، الخطوط السعودية الخليجية، وأديل للطيران.

الجدير بالذكر أن شركة “حالة الرحلة” تقدم خدمة جديدة فريدة من نوعها في المنطقة تتمثل بخدمة تتبع الرحلات الجوية مثل: الاستعلام عن وقت تأخير الرحلة أو وقت الاقلاع والوصول وغيره من معلومات الرحلات الجوية عن طريق الموقع والتطبيقات الذكية باللغة العربية.