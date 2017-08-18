القبض على مواطن اعتدى لفظياً على طبيب

ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، اليوم الجمعة، القبض على مواطن متهم بالاعتداء اللفظي على طبيب مقيم يعمل في أحد المراكز الصحية بمنطقة الرياض بعد صدور أمر النيابة بذلك.

وأوضحت شرطة منطقة الرياض أن ضبط المتهم يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة يوم أمس عن تحديد هوية المعتدي والتنسيق في ذلك مع الجهات الأمنية.

وفي بيان مشترك أكدت وزارة الصحة وشرطة منطقة الرياض أن المعتدي الذي يعمل في أحد الشركات الخاصة قد تم ضبطه وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وكانت وزارة الصحة قد تفاعلت مع القضية بعد تداول تسجيل صوتي كشف التعدّي اللفظي من المواطن على الطبيب بعدما رفض الطبيب منحه إجازة مرضية غير مستحقة، حيث استقبل وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ الطبيب وشكره على موقفه.

وشددت الوزارة انها لن تتهاون في أي اعتداء لفظي أو جسدي على الممارسين الصحيين، وأنها تستقبل اي شكاوى أو ملاحظات على مدار الساعة عن طريق مركز اتصال الصحة 937.