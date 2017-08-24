خادم الحرمين يعود إلى الوطن بعد قضاء إجازة خاصة في المغرب

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نحمد الله على سلامة الوصول لخادم الحرمين لرعاية وإدارة الجهود التى تبذل لسلامة ونجاح موسم الحج وراحة ضيوف الرحمن ، ولعل اللقطة التاريخية التى تجمع بين الأب والابن ، بين الملك وولى العهد هى لحظات فريدة ونادرة فى عمر الزمن ، تشهد منظر الاحترام والتوقير من الابن للأب وقد صاحب ذلك تقبيل الابن لِيَد والدة ، ويلاحظ ان نظرات الابن لم ترتفع الى وجة الوالد الكريم ، وربما لم يصاحب ذلك تقبيل ساق الوالد وقد سبق توقع ذلك انة لحظات ربما لن تتكرر فى عمر الزمن ، ولعل المناظر التلفزيونية تظهر ان ولى العهد لم يكن هو من يُستقبل ويصافح الوالد بل كان ترتيبة الثالث فى الوقوف ، سبقة فى الترتيب الامير خالد الفيصل والأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة وكأنة تقيم لاصحاب المناصب فى منطقة مكة ومحافظة جدة للترحيب بمقدم المليك على ارضهم وديارهم ، حفظ اللة الجميع وكتب لهم النجاح لقيادة الوطن الى الأمن والتقدم
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نحمد الله على سلامة الوصول لخادم الحرمين لرعاية وإدارة الجهود التى تبذل لسلامة ونجاح موسم الحج وراحة ضيوف الرحمن ، ولعل اللقطة التاريخية التى تجمع بين الأب والابن ، بين الملك وولى العهد هى لحظات فريدة ونادرة فى عمر الزمن ، تشهد منظر الاحترام والتوقير من الابن للأب وقد صاحب ذلك تقبيل الابن لِيَد والدة ، ويلاحظ ان نظرات الابن لم ترتفع الى وجة الوالد الكريم ، وربما لم يصاحب ذلك تقبيل ساق الوالد وقد سبق توقع ذلك انة لحظات ربما لن تتكرر فى عمر الزمن ، ولعل المناظر التلفزيونية تظهر ان ولى العهد لم يكن هو من يُستقبل ويصافح الوالد بل كان ترتيبة الثالث فى الوقوف ، سبقة فى الترتيب الامير خالد الفيصل والأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة وكأنة تقيم لاصحاب المناصب فى منطقة مكة ومحافظة جدة للترحيب بمقدم المليك على ارضهم وديارهم ، حفظ اللة الجميع وكتب لهم النجاح لقيادة الوطن الى الأمن والتقدم