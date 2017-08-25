السوبر السعودي يجمع الزعيم بالعميد 16 يناير في أبو ظبي

حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الثلاثاء 16 يناير المقبل موعداً لمباراة كأس السوبر، التي ستقام في العاصمة الإماراتية أبو ظبي بين فريقي الهلال «بطل الدوري « والاتحاد «بطل كأس ولي العهد». وكان اتحاد القدم أعلن سابقاً عن تغيير مكان وموعد مباراة كأس السوبر، التي كانت تقام في العاصمة البريطانية لندن في العامين الماضيين وقبلها أقيمت في السعودية لموسمين.

يذكر أن فريق الفتح هو أول فريق حقق كأس السوبر بفوزه على الاتحاد 3- 2 في مكة المكرمة عام 2013 م ، يليه الشباب الذي توج بلقب النسخة الثانية «2014» بفوزه على النصر في الرياض 4 – 3 بركلات الترجيح، ثم حقق الهلال اللقب بفوزه على النصر1 – 0 في لندن «2015»، وحقق الأهلي لقب كأس السوبر بفوزه على الهلال في لندن 4- 3 بركلات الترجيح في النسخة الماضية «2016»، لتقام النسخة الخامسة من البطولة في يناير المقبل بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.