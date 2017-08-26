الجاسم: مواجهة الإمارات علامة فارقة في حلم التأهل للمونديال

واصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مساء الجمعة تدريباته على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن البرنامج الإعدادي استعدادًا لمواجهة منتخب الإمارات الشقيق في الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018، وسط حضور ومتابعة سعادة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت.

وبدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب، ثم تمرين الإحماء باستخدام الأقماع، ليجري بعدها المدير الفني السيد بيرت فان مارفيك اختبار لياقي لكافة اللاعبين، عقِب ذلك تمرين التمرير التكتيكي في مساحات صغيرة وكبيرة، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة أجريت على كامل الملعب ركز من خلالها السيد مارفيك على تطبيق عدد من الجمل التكتيكية.

من جانبه وصف لاعب خط وسط منتخبنا تيسير الجاسم المواجهة المقبلة أمام منتخب الإمارات بالمهمة، وقال: «مواجهة الإمارات تمثل أهمية كبيرة كون نقاطها الكاملة تقربنا أكثر نحو تحقيق الهدف المنشود فهو حلم الجميع في العودة مجددًا للمونديال الكبير»، مبينًا أنهم كلاعبين يدركون جيدًا صعوبة المواجهة وهذا أمر طبيعي كون المنافسة لم تنته لكننا بإذن الله سنكون حاضرين بكامل جاهزيتنا من أجل اقتناص النقاط المهمة.

واختتم الجاسم حديثه قائلًا: «في الفترة الماضية تمتعنا بدعم الجميع و نتطلع لاستمرار الدعم من أجل أن نفرح جميعًا في الوصول لكأس العالم 2018».