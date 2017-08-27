فان بيرسي يعود إلى تشكيلة هولندا أمام فرنسا وبلغاريا

عاد مهاجم فنربغشة التركي روبن فان بيرسي إلى تشكيلة المنتخب الهولندي لكرة القدم للمرة الأولى منذ 2015، بعد أن استدعاه المدرب ديك ادفوكات لخوض المباراتين ضد فرنسا وبلغاريا في التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وتتواجه هولندا مع فرنسا في 31 أغسطس الحالي على «ستاد دو فرانس» في باريس، على أن تلتقي بلغاريا في الثالث من سبتمبر المقبل على ملعب «أمستردام أرينا».

وترتدي هاتان المباراتان أهمية كبرى بالنسبة للمنتخب الهولندي كونه يحتل المركز الثالث في مجموعته الأولى بفارق ثلاث نقاط عن ثنائي الصدارة السويد وفرنسا، وذلك بعد 6 جولات على انطلاق التصفيات.

ويتأهل إلى النهائيات بطل كل من المجموعات التسع، على أن تتواجه أفضل 8 منتخبات حلت ثانية فيما بينها من أجل حسم البطاقات الأربع الأخرى.

ولجأ ادفوكات إلى فان بيرسي (34 عاما) للاستفادة من خبرته كونه خاض أكثر من 100 مباراة مع المنتخب (101)، لكن آخرها يعود الى 13 أكتوبر 2015 ضد تشيكيا في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أوروبا 2016 التي فشلت هولندا في التأهل إليها.

ودخل فان بيرسي في تلك المباراة بديلاً وسجل الهدف الثالث لتشيكيا عن طريق الخطأ، ورغم تعويضه لاحقاً بتقليص الفارق إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتجنيب بلاده الهزيمة الخامسة لها في التصفيات بنتيجة ( 2 ـ 3 ).

وضمت التشكيلة الهولندية لحراسة المرمى: ياسبر سيليسن (برشلونة الإسباني)، مارتن ستيكيلينبرغ (إيفرتون الإنجليزي)، جيروين زويل (ايندهوفن)

وللدفاع: نايثن اكي (بورنموث الإنجليزي)، دالي بليند (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، ويسلي هويدت (ساوثمبتون الإنجليزي)، جويل فيلتمان وماتييس دي ليغت (أياكس)، كريم رقيق (هرتا برلين الألماني)، تيتي (ليون الفرنسي)، ستيفان دي فريي (لاتسيو الايطالي)، ولخط الوسط دوني فان بيك (إياكس)، ماركو فان جينكل (ايندهوفن)، فيلهينا (فيينورد)، كاسبر بروبر (برايتون)، ويسلي شنايدر (نيس الفرنسي)، كيفن شتروتمان (روما الإيطالي)، جورجينيو فيينالدوم (ليفربول الإنجليزي) وللهجوم: ممفيس ديباي (ليون الفرنسي)، باش دوست (سبورتينغ لشبونة البرتغالي)، فنسنت يانسن (توتنهام الإنجليزي)، روبن فان بيرسي (فنربغشة التركي)، كوينسي برومس (سبارتاك موسكو)، آريين روبن (بايرن ميونيخ الألماني).