30 الف زائر لفعاليات صيف الجبيل

لجنة المناسبات تنهي الاستعدادات للاضحى واليوم الوطني..

اختتمت مساء امس الأول فعاليات صيف الجبيل 38 الذي نظمتها محافظة الجبيل ممثلة بلجنة المناسبات وسط حضور جماهيري فاق 30 الف زائر طيلة ايام الفعاليات التي امتدت لنحو الشهر بمشاركة عدد من الجهات الحكومية تتقدمها الهيئة الملكية وبلدية الجبيل و عدد من الجهات الأمنية والحكومية الاخرى.

وتنوعت فعاليات صيف الجبيل في برامجها وقفزاتها ما بين مسرحيات وعروض شعبية ومسباقات وبرامج توعوية تثقيفية هادفه.

وأكد محافظ محافظة الجبيل الاستاذ عبدالله بن ناصر العسكر أن النجاحات اتت بفضل الله اولا ثم بالدعم اللامحدود من حكومية سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين التي أرست اسس تهدف الى الاهتمام بالترفيه الهادف المناسب للمواطن والمقيم في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

وكذلك توجيهات سيدي امير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ال سعود ونائبه حفظهما الله اللذان وجها بتذليل كافة الصعوبات وتهيئة البيئة المناسبات لتنفيذ البرامج والفعاليات الصيفية التي تساهم في شغل أوقات الاسر بالمفيد والترفيه المناسب.

وتم من خلال فعاليات صيف الجبيل وكذلك فعاليات عيد الفطر المبارك، وروعي التجديد والتطوير في الفعاليات واختيار البرامج المفيدة والمناسبة للاسر ومن يسكن الجبيل وكذلك الزائرين.

وأضاف العسكر نفذت جميع البرامج والفعاليات تحت اشراف ومتابعة لجنة المناسبات في المحافظة، ونحمد الله ان حققت فعاليات الصيف وعيد الفطر المبارك الهدف المنشود وحققت اعلى معدل حضور جماهيري كبير ومن مختلف الاعمار.

وقدم محافظ الجبيل شكره وتقديره للرعاة والداعمين على رأسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك الراعي الرسمي لفعاليات صيف الجبيل 38 وكذلك الشركات الداعمة الأخرى الراعي الذهبي شركة الخنيني وشركة الخاطر والراعي البرونزي شركة كران وشركة الصحراء للبتروكيماويات وشركة التصنيع وشركة الاتصالات السعودية والرعاة المشاركون شركة ساتورب وشركة أس كيم وشركة القمة الفضائية وشركة ملفي MSS الذين قاموا مشكورين برعاية ودعم الفعاليات التي اشرفت عليها لجنة المناسبات بالمحافظة.

وشهد الحفل الختامي عروض الفنان البحريني المشاهير علي الغرير “طفاش” والفنان جسوم على مسرح الحويلات في الجبيل الصناعية الذي حضيت بحضوو جماهيري كبير من أهالي محافظة الجبيل.

فيما شارك عدد من الأسر المنتجة والشباب المنتج ضمن فعاليا صيف الجبيل38 بأركان متنوّعة تقدم انواع من المنتجات للزوار.

تجدر الإشارة إلى ان لجنة المناسبات في محافظة الجبيل أنهت الاستعدادات لفعاليات عيد الأضحى المبارك وفعاليات اليوم الوطني.