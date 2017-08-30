ضربة العين المؤلمة تضع الأخضر في مهب رياح كل احتمالات الضياع

العين ـ الشرق تلقى المنتخب السعودي ضربة مؤلمة من المنتخب الإماراتي في المواجهة التي جمعتها في مدينة العين، والتي انتهت بخسارة الأخضر بهدفين لهدف، لتهب بعد صافرة نهاية المباراة رياح جميع الاحتمالات في وجه عشاق الأخضر الذي قد يخرج من التصفيات ويشطب حلم الوصول إلى روسيا نهائيا، وقد يتدارك نفسه بدخول الملحق، كما قد تخدمه نتائج الآخرين ويتأهل مباشرة.

وأهدر المنتخب السعودي الأول فرصة سانحة للتقدم خطوة كبيرة نحو مونديال روسيا 2018، وذلك بخسارته الصادمة وغير المتوقعة أمام المنتخب الإماراتي الذي يملك آمالا ضئيلة جدا في بلوغ المونديال بالنظر إلى الحسابات المعقدة التي يتعين عليه الدخول بها. وفي الوقت الذي احتشدت فيه آلاف الجماهير السعودية في مدرجات ملعب الشيخ هزاع بن زايد في مدينة العين ترقبا لفوز أخضر جديد في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات المجموعة الثانية الآسيوية المؤهلة للمونديال، خيب المنتخب السعودي الآمال وورط نفسه في حسابات معقدة تحتم عليه انتظار نتيجة المواجهة المقبلة غدا بين منتخب اليابان المتصدر بـ 17 نقطة، ومنتخب أستراليا الذي يتساوى مع المنتخب السعودي بـ 16 نقطة، إذ إن خسارة الأولى على أرضها في المواجهة النارية ستمنح الأخضر فرصة بلوغ المونديال مرة أخرى من خلال فوزه على اليابان في المواجهة الأخيرة على ملعب الجوهرة المشعة بجدة والتأهل برصيد 19 نقطة كونه يحمل 16 نقطة في رصيده الحالي.

الأخضر يتعثر أمام الإمارات ويضعف آماله في التأهل للمونديال

أضعف المنتخب السعودي آماله في التأهل المباشر إلى مونديال روسيا 2018، بعدما خسر أمام شقيقه الإماراتي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، ضمن مباريات الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018.

وتقدم المنتخب السعودي أولاً عن طريق نواف العابد في الدقيقة 20 من الشوط الأول من ركلة جزاء، وعادل علي مبخوت للمنتخب الإماراتي في الدقيقة 21 قبل أن يحرز أحمد خليل هدف الفوز للمنتخب الإماراتي في الدقيقة 60.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد المنتخب السعودي عند النقطة 16 في المركز الثاني، فيما ارتفع رصيد المنتخب الإماراتي إلى النقطة الـ13 في المركز الرابع.

ودخل الأخضر في حسابات معقدة للتأهل المباشر، حيث يحتاج للفوز فقط أمام اليابان الثلاثاء المقبل في جدة على أن تتعثر أستراليا أمام اليابان وتايلند، وفي المقابل يحتاج المنتخب الإماراتي للفوز على مضيفه العراقي بفارق عال من الأهداف في المباراة المقبلة مع خسارة المنتخب الأسترالي في مباراتيه المقبلتين أمام اليابان وتايلاند أو خسارة المنتخب السعودي أمام اليابان في الجولة المقبلة لتصبح أمامه الفرصة لاحتلال المركز الثالث وخوض الدور الملحق.

يذكر أن صاحبي المركزين الأول والثاني يصعدان مباشرة لنهائيات المونديال، فيما يخوض صاحب المركز الثالث دورا فاصلا مع صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى، على أن يخوض الفائز منهما مباراة فاصلة مع صاحب المركز الرابع في تصفيات كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي).

الخسارة هي الثالثة للمنتخب السعودي في هذا الدور بالتصفيات بعد لقائي اليابان وأستراليا وفاز في خمس مباريات وتعادل في مباراة، فيما كان الفوز هو الرابع للمنتخب الإماراتي الذي تعادل في واحدة وخسر في أربع مباريات.