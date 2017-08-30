أمانة نجران تتصدى للباعة الجائلين وتضبط 37 مخالف

ضبطت أمانة منطقة نجران ممثلة في إدارة الرقابة الشاملة 37 بائع جائل خلال حملة نفذتها على مفترشي الأرصفة العامة؛ والباعة الجائلين؛ جرى التعامل معهم وفق الأنظمة والتعليمات البلدية.

وأكَّد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل مضي الأمانة في التصدي لظاهرة البيع الجائل بكل صوره العشوائية ومواصلة حملاتها الرقابية التفتيشية في الشوارع والطرقات والميادين والتقاطعات؛ وأمام الجوامع والمساجد؛ ومحطات البنزين؛ وأحياء مدينة نجران؛ بهدف الوقوف على سلامة الاجراءات النظامية للمنشآت الغذائية والتصدي للتجاوزات والمخالفات؛ وحماية المستهلك من البضائع المخالفة وغير النظامية وتوفر السلامة الغذائية.

واوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة م هادي آل قريع إن الحملة شملت حي العريسة وطريق الملك عبدالله وحي أبا السعود؛ وأماكن أخرى؛ وتم ضبط 37 مخالف يقومون ببيع الفواكه والخضروات والتمور وأنواع أخرى من المأكولات بطريقة مخالفة؛ تحت أشعة الشمس المباشرة؛ حيث جرى التعامل معهم وفقاً لأنظمة وتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية. شارك في الحملة عدد من منسوبي إدارة الامن والسلامة بالأمانة.