تأكيد حجز بطاقة تأهل المنتخب الياباني في مونديال روسيا

حائل ـ خالد الحامد أكد المنتخب الياباني تأهله للمشاركة في نهائيات كأس العالم المقررة إقامتها في روسيا العام المقبل، وذلك بعد الفوز العريض الذي حققه على حساب منتخب أستراليا أمس بهدفين دون رد.

وتفوق المنتخب السوري بقيادة مهاجم الهلال السعودي عمر خريبين على المنتخب القطري، واتخم الشباك العنابية بثلاثة أهداف لهدف واحد، ليعزز منتخب سوريا فرصة تأهله للنهائيات.

اليابان ثالث المتأهلين إلى روسيا 2018.. وتعقد موقف الأخضر

أصبح منتخب اليابان ثالث المنتخبات التي تضمن تأهلها عبر التصفيات إلى نهائيات كأس العالم روسيا 2018 FIFA بعد البرازيل متصدرة ترتيب أمريكا الجنوبية وإيران متصدرة ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات آسيا، لتنضم هذه المنتخبات إلى أصحاب الأرض منتخب روسيا.

وضمن منتخب اليابان التأهل رسميا للعرس العالمي للمرة السادسة على التوالي بعد 1998، 2002، 2006، 2010 و2014 إثر فوزه الصعب على صيفه منتخب أستراليا (2-0) في مباراة الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الثانية لتصفيات الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية.

ورفع منتخب اليابان رصيده إلى 20 نقطة وهو الرصيد الذي لن يبلغه أي من منتخبي أستراليا والسعودية وإن كليهما له (16 نقطة) قبل الجولة العاشرة والأخيرة يوم الثلاثاء 5 سبتمبر المقبل.

وبات التنافس على البطاقة الثانية محصوراً بين منتخب السعودية الذي يحتل المركز الثاني الذي سيستضيف اليابان في جدة، ومنتخب أستراليا الثالث بفارق الأهداف الذي يستضيف تايلندا على أرضه.