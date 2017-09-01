خادم الحرمين يتلقى اتصال تهنئة بالعيد من رئيس جيبوتي

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك.
وأعرب الملك المفدّى عن شكره لرئيس جمهورية جيبوتي على ما عبر عنه من مشاعر صادقة، سائلًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.
يسرنا أن نرفع أسمى آيات التبريكات والمعايدة لمولاي خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله ولسمو ولي عهده الأمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك وبمناسبة نجاح حج هذا العام ولله الحمد …كما ندعو لخادم الحرمين بالعمر المديد لخدمة وطنه وخدمة الإسلام أنه سميع مجيب ..