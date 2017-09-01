خادم الحرمين يتلقى اتصال تهنئة بالعيد من رئيس جيبوتي

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك.

وأعرب الملك المفدّى عن شكره لرئيس جمهورية جيبوتي على ما عبر عنه من مشاعر صادقة، سائلًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.