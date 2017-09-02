برنامج ضيوف خادم الحرمين يتم عامه الـ 20 (جرافيك)

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Last reply was ١٩٧٠/٠١/٠١ @ ٣:٠٠ص
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هيئة الإعلام المرئي والمسموع ترفض الادعاءات المنسوبة لقنوات بي إن سبورت
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هيئة الإعلام المرئي والمسموع ترفض الادعاءات المنسوبة لقنوات بي إن سبورت
حرى ان تتوجه دعوات الحج المجانية للفقراء والمساكين والذين لا يملكون القدرة المالية والاستطاعة المادية ، لان الشرط الاول للحج هو القدرة والاستطاعة وهذا يعنى الإنفاق المادى ، اما ان يتم التركيز على رحال الاعلام والفكر والفن وان يتم التكفل بكل المصاريف والاستحقاقات والصرف المادى فان ذلك مما يحز فى نفوس الفقراء ، وقد استغل البعض من الشركات والمؤسسات الفكرة لاجتذاب ودعوة نجوم الفن والسينما والغناء للدعاية لشركاتهم ، يفقد الحج الكثير من المعانى السامية فى المساواة والاخوة والتعاون بايجاد الفارق بين الخدمات المجانية والدعوات لأداء الحج وبين من لا يستطيعون توفير المال اللازم والنفقة لتغطية مصاريف السفر والانتقال والمعيشة ، المناظر التى نراها من افتراش الشوارع فى مكة ومنى هى تعبير واحتجاج صارخ للتفاوت بين انواع الحج ودرجاته وخاصة رحلات الحج المجانية