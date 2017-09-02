حقيقة مقطع الذبح غير الشرعي في مكة المكرمة

كشفت أمانة العاصمة المقدسة، عن إيقاف مجموعة من الجزارين ظهروا في مقطع فيديو متداول يقومون بعملية ذبح غير شرعي بأحد المسالخ، وشددت من الإجراءات الرقابية على المسالخ بعد واقعة الذبح غير الشرعي.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عثمان أبوبكر مالي: أن المقطع المتداول تم رصده وتبين انه في نقطة الذبح رقم (3) بمسلخ العكيشية الموسمي.

وقال: ماحدث تصرف فردي من بعض الجزارين الذيت يتبعون لأحد المستثمرين، في مخالفة واضحة لطبيعة عملهم، وجرى اتخاذ اللازم وفقاً للأنظمة المعمول.وتم ايافهم عن العمل وتطبيقلائحة الجزاءات والغرامات على المستثمر.