من صالح النعيمة إلى مدرب المنتخب: كف عن العبث

وجه امبراطور الكرة السعودية كابتن كباتن العرب صالح النعيمة خطابا شديد اللهجة إلى مدرب المنتخب السعودي مارفيك، وطالبه بعدم العبث بتشكيلة المنتخب.

وطالب صالح النعيمة، قائد المنتخب السعودي السابق، المشرف على المنتخب السعودي طارق كيال بالتدخل ومنع الهولندي مارفيك من التلاعب بتشكيلة المنتخب السعودي في المواجهة المصيرية المقبلة أمام اليابان، مشيرا إلى أن الموقف يقتضي على كيال عدم الوقوف متفرجا أمام ضياع فرصة التأهل إلى المونديال على يد مارفيك.

وشدد النعيمة صاحب الشخصية الأقوى بين جميع اللاعبين الذين عرفتهم الملاعب السعودية، على أن لاعبي الأخضر فرّطوا في فوز كان بمتناول اليد أمام الإمارات، وقدموا أسوأ أداء في التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، مشيرا إلى أن هذه الخسارة ربما تعصف بآمال المنتخب السعودي الذي يحتاج إلى فوز عريض في مواجهته الأخيرة أمام المنتخب الياباني.

وقال النعيمة، الذي حمل كأس الأمم الآسيوية بصفته كابتن للمنتخب السعودي مرتين 1984 و1988، «اللاعب الوحيد الذي نال هذا الشرف محليا وعربيا وآسيويا»، والحاصل على لقب أفضل مدافع آسيوي عامي 1984 و1988 «للأسف لاعبونا اهتموا بأناقتهم عوض أدائهم في الملعب، وكانت الروح غائبة». وزاد بالقول «هذا المنتخب من أسوأ المنتخبات التي مرت على مر تاريخ الكرة السعودية».