مارفيك يستعين بالمولد لمواجهة اليابان

استدعى المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم بيرت فان مارفيك اللاعب سعيد المولد، للانضمام إلى معسكر جدة، استعداداً لمواجهة منتخب اليابان الثلاثاء المقبل في ختام التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم.

ويحتاج الأخضر إلى الفوز للوصول إلى النهائيات، شرط خسارة أستراليا أو تعادلها مع تايلند، كذلك في حال فوز أستراليا بأقل من 4 أهداف إذا فاز الأخضر بهدف واحد فقط على اليابان.

وفي سياق متصل واصل لاعبو منتخبنا مساء السبت برنامجهم التدريبي على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن البرنامج الإعدادي، استعدادًا لمواجهة منتخب اليابان، وسط حضور ومتابعة رئيس مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت.

وبدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب، تلاها تمرين الإحماء باستخدام الأقماع، ليعمد بعدها المدير الفني بيرت فان مارفيك إلى تقسيم لاعبي الأخضر لمجموعتين، أجرى من خلالها اللاعبون مناورة على كامل مساحة الملعب، طبق من خلالها المدرب عددا من الجمل التكتيكية.

وعلى صعيد متصل واصل اللاعب محمد البريك تدريباته الخاصة مع المعد البدني في النادي الصحي.

وسيجري الأخضر مساء اليوم الأحد حصة تدريبية على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية عند السابعة والنصف مساءً، حيث تقرر أن تكون مغلقة عن الإعلام.