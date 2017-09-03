خالد الفيصل يعلن نجاح موسم الحج

أعلن أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، نجاح موسم الحج لهذا العام.

وأوضح، الأمير الفيصل، أن أكثر من مليوني حاج مدوا من مكة يد السلام والأخوة للعالم.

وأكد أن الحج هذا العام كان “استثنائيا” في الخدمة والإجراءات والتعليمات والثقافة.



وقال الفيصل إن الحج والعمرة عبادة وليس سياحة، مؤكدا أن السياحة خارج المشاعر المقدسة.

ورفع أمير منطقة مكة المكرمة خلال مؤتمر صحفي في ثاني أيام التشريق الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على نجاح موسم الحج هذا العام.