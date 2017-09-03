“امواج الترفيه” تعايد رجال الأمن بالشرقية

بادرت مؤسسة امواج الترفيه لتنظيم المعارض والمؤتمرات عبر فريقها التطوعي مبادرة ( عيدنا وطن ) لمعايدة رجال الامن بالمنطقة الشرقية خلال ايام عيد الاضحى المبارك لتكون المبادرة هي الاولى من نوعها.

وقال المدير العام للمؤسسة الاستاذ غازي بن عالي الحربي: ” ان المبادرة ماهي الا البداية لمزيد من المبادرات الشهرية بمشيئة الله ونرى ان يبدأ الفريق التطوعي المبادرات برجال الوطن الأوفياء لان لهم حقٌ علينا هم حماة الوطن ودرعها الحصين.

وأضاف الحربي: نشكر الاخوة القيادات ورجال الامن الذين رحبو بالفكرة وبهذا العمل والشكر موصول لجميع الاخوة في المنطقة وكل من ساهم وشارك ودعم المبادرة “وعبر ا. محمد الداغر النائب العام للمؤسسة “ان المبادرة هي نواة خير لمزيد من المبادرات الوطنية والمجتمعية القادمة واننا في صدد اعداد المزيد من المبادرات سترونها قريباً “.

وبدأت المبادرة من عدة نقاط أمنية لاقت استحسان رجال الأمن وعبروا عن شكرهم وامتنانهم لهذه اللفتة الجميلة من اخوانهم فريق امواج التطوعي.