إدارة «الجوهرة» تكشف آلية دخول الجماهير إلى المدرجات

كشف الحساب الرسمي لمدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن آلية دخول الجماهير الرياضية إلى مدرجات الملعب خلال لقاء منتخبا الوطني المرتقب أمام نظيره الياباني يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2018م في روسيا.

ووفقاً لما أعلنه الحساب الرسمي فإن توزيع تذاكر المباراة سيكون عند البوابات الإلكترونية بعد مرحلة التفتيش.

وتفتح المدرجات للجماهير في تمام الساعة 4 عصراً، على أن يكون دخول الجماهير السعودية للمدرجات الموحدة من خلال البوابات الخارجية (3،4،5،6) والداخلية (3،4،5،6)، فيما خصصت البوابة الخارجية رقم 3 والبوابة الداخلية رقم 1 لدخول الجماهير اليابانية للمدرجات الموحدة.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع قد وجه بشراء تذاكر مباراة المنتخب السعودي أمام منتخب اليابان، دعمًا من سموه للمنتخب السعودي في مشواره للتأهل نحو نهائيات كأس العالم 2018م وتقديرًا لدور الجماهير الرياضية في مؤازرة المنتخب الوطني، ووفقًا لتوجيه سمو ولي العهد، فسيتاح الحضور للجمهور مجانًا في ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بمحافظة جدة.