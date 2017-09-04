العثور على الفتاتين المختطفتين في بحرة

أكد والد الشقيقتين المختطفتين من بعد عصر أول أيام عيد الأضحي المبارك بمحافظة بحرة بمنطقة مكة المكرمة، العثور على ابنتيه وهما في صحة جيدة.

وعثر اليوم الاثنين على الفتاتين وهما تتمشيان أمام إحدى الحدائق في بحرة، فبادر بالاتصال بشقيق الفتاتين وأخبره أنه وجدهما، مشيراً إلى أنه تعرف على الفتاة الصغرى من خلال صورها المتداولة بينما كانت الكبرى ترتدي النقاب.

وظهر والد الفتاتين في مقطع فيديو، أكد خلاله أنه تم العثور على ابنتيه وأنهما بصحة جيدة.

وكانت الشقيقتان سماح وأريام 16 و11 عاماً، خرجتا في حوالي الخامسة عصر يوم الجمعة الماضي لإلقاء النفايات بالقرب من منزلهما، واختفتا بعد ذلك، وقال والدهما حينها إن ملثمين بسيارة سوداء قاما باختطافهما والفرار بهما دون أن يستطيع أحد معرفة لوحات السيارة.

وأوضح والد الفتاتين أن ابنته الثالثة (8 سنوات) تابعت مشهد اختطاف شقيقتيها بالكامل من نافذة المنزل، لافتاً إلى أن ابنتيه المختطفتين حاولتا مقاومة الجناة، مُستدلاً على ذلك بوجود أحذيتهما وكيس النفايات أمام المنزل.