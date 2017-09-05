من أمير مكة إلى الملك: قدرة الإنسان السعودي تجلت في موسم الحج

رفع الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام.

وقال الفيصل في برقية خطية: «يسرني أن أرفع لمقامك الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح حج هذا العام، بفضل من المولى عز وجل، بعد أن تحقق لضيوف الرحمن أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة بمتابعة ورعاية مقامكم الكريم، وتوفير كل الإمكانات المادية والبشرية في جميع القطاعات الأمنية والخدمية الحكومية منها والأهلية، والارتقاء بمستوى الخدمات لأكثر من مليوني حاج، منذ وصولهم حتى مغادرتهم إلى بلدانهم سالمين، بعد أن تكاملت منظومة الجهود المخلصة التي تجلت فيها قدرة الإنسان السعودي على إدارة هذه المناسبة العظيمة التي لا يوجد لها مثيل في العالم، واختص بها الله بلادنا الغالية حكومة وشعباً رسالتها السلام والإسلام المتسامح».

وأضاف: «لقد أثبتت قيادتكم الحكيمة وتوجيهاتكم الرشيدة للعالم أجمع، جهودكم المباركة لخدمة الحرمين الشريفين، وأن المملكة قدمت وستقدم الأفضل لخدمة الإسلام والمسلمين بما يشهده الحجيج عاماً بعد عام من تطور في مشاريع توسعة الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة وتهيئة كل المتطلبات التي تسهل للحجاج والمعتمرين والزائرين أداء شعائرهم بكل سهولة وأمان».

كما بعث الأمير خالد الفيصل برقية مماثلة للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، جاء فيها: «يسعدني تهنئة سموكم بنجاح حج هذا العام بفضل من الله عز وجل ثم بفضل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، ومتابعة سموكم لتحقيق الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يسر وتوفير كل الإمكانات البشرية والمادية في منظومة متكاملة للارتقاء بمستوى الخدمات لأكثر من مليوني حاج، وسلامة قاصدي بيت الله الحرام وتحقيق تطلعات سيدي خادم الحرمين الشريفين، وما يوليه من اهتمام بالغ أيده الله، لمشاريع الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة التي تهدف إلى مزيد من التيسير والرعاية لضيوف الرحمن وشرف الخدمة بكل أمانة وإخلاص، والبذل بكل سخاء ابتغاء لرضى الله عز وجل وخدمة للإسلام والمسلمين».

وأبرق أمير منطقة مكة المكرمة، مهنئاً الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا، وقال: «يسعدني تهنئة سموكم بنجاح حج هذا العام، بعد أن منّ الله على ضيوف الرحمن بأداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة بفضل من الله عز وجل، ثم بفضل قيادة ومتابعة سيدي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، وولي عهده، ومتابعة سموكم لجميع ما بُذل من جهود لخدمة أكثر من مليوني حاج، والارتقاء بمستوى الخدمات بشكل عام وما بُذل من كل القطاعات الأمنية المشاركة في الحج بشكل خاص، وما قدمته من قدرات مميزة وتفانٍ في المهام الموكلة إليهم بكل مهنية فائقة يشهد بها الجميع، للحفاظ على أمن وسلامة الحجيج، وتحقيق أفضل النتائج، والتعامل الإنساني الإسلامي من رجال الأمن مع ضيوف الرحمن».