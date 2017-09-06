بحضور وجه السعد .. المنتخب السعودي إلى كأس العالم

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي كان على رأس 60 ألف متفرج في ملعب الجوهرة المشعة في جدة، تأهل المنتخب السعودي أمس إلى نهائيات كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه، بعد أن تغلب على منتخب اليابان بهدف دون رد سجله النمر الأخضر فهد المولد.

واستعاد المنتخب السعودي مكانته الحقيقة في القارة الآسيوية، ليعلن رسميا بلوغه المونديال المقبل «روسيا 2018»، بعد فوزه الثمين والتاريخي على المنتخب الياباني بهدف نظيف في جدة، في آخر مواجهات التصفيات الآسيوية، ليرافق الضيف «الأول» بوصفه ثاني المجموعة الثانية برصيد 19 نقطة متفوقا على المنتخب الأسترالي بفارق الأهداف.

وتفاعل وجه السعد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بشكل لافت مع أحداث المواجهة وعلى الأخص عندما أطلق حكم المباراة صافرة النهاية التي أعلنت نجاح الأخضر في مهمته المونديالية، وكان حضوره محفزا قويا لنجوم الأخضر الذين غلبت روحهم العالية قدرات الكمبيوتر الياباني.

وفيما غاب الأخضر منذ آخر ظهور في مونديال 2006، تباعا عن مونديالي 2010 و2014، هذه هي المرة الخامسة التي يبلغ فيها المنتخب السعودي نهائيات كأس العالم بعد 1994 و1998 و2002 و2006.

وبالعودة إلى أحداث المواجهة التاريخية التي شهدتها جدة أمس، جاءت البداية سريعة من جانب الضيوف وفرضوا حصارا على مرمى منتخبنا الوطني في الخمس دقائق الأولى، ثم جاء التهديد السعودي الأول من هجمة مرتدة متبادلة بين نواف العابد ويحيى الشهري توغل بها الأخير داخل منطقة الجزاء قبل أن يتدخل المدافع الياباني.

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