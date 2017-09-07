أنمار الحائلي: هدف المولد سيظل في ذاكرة الكرة السعودية

بارك رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد أنمار الحائلي لكافة أفراد الشعب السعودي الإنجاز الجديد الذي حققه المنتخب الوطني بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 2018 معيدا الكرة السعودية إلى مكانها الطبيعي في القمة، مؤكدا أن هذا الإنجاز هو نتاج طبيعي لما يجده الشباب السعودي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي واصل عمله الدؤوب لخدمة وطنه والنهوض به، واستشعاره بحكمه أهمية المرحلة بتوجيهه بفتح مدرجات الملعب أمام الجماهير لدعم المنتخب في المنعطف الأهم والدعم المعنوي الهائل للاعبين بحضوره ووقوفه إلى جانبهم لتحفيزهم لمضاعفة الجهد وتحقيق الانتصار الكبير.

وأشاد رئيس الاتحاد بكافة اللاعبين في المنتخب وما قدموه طيلة مشوار التصفيات، وهنأ اللاعب فهد المولد على وجه الخصوص بهدفه التاريخي الذي سيحفظ في ذاكرة الكرة السعودية بحروف من ذهب.