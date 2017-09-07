بارك رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد أنمار الحائلي لكافة أفراد الشعب السعودي الإنجاز الجديد الذي حققه المنتخب الوطني بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 2018 معيدا الكرة السعودية إلى مكانها الطبيعي في القمة، مؤكدا أن هذا الإنجاز هو نتاج طبيعي لما يجده الشباب السعودي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي واصل عمله الدؤوب لخدمة وطنه والنهوض به، واستشعاره بحكمه أهمية المرحلة بتوجيهه بفتح مدرجات الملعب أمام الجماهير لدعم المنتخب في المنعطف الأهم والدعم المعنوي الهائل للاعبين بحضوره ووقوفه إلى جانبهم لتحفيزهم لمضاعفة الجهد وتحقيق الانتصار الكبير.
وأشاد رئيس الاتحاد بكافة اللاعبين في المنتخب وما قدموه طيلة مشوار التصفيات، وهنأ اللاعب فهد المولد على وجه الخصوص بهدفه التاريخي الذي سيحفظ في ذاكرة الكرة السعودية بحروف من ذهب.
أنمار الحائلي: هدف المولد سيظل في ذاكرة الكرة السعودية
بارك رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد أنمار الحائلي لكافة أفراد الشعب السعودي الإنجاز الجديد الذي حققه المنتخب الوطني بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 2018 معيدا الكرة السعودية إلى مكانها الطبيعي في القمة، مؤكدا أن هذا الإنجاز هو نتاج طبيعي لما يجده الشباب السعودي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي واصل عمله الدؤوب لخدمة وطنه والنهوض به، واستشعاره بحكمه أهمية المرحلة بتوجيهه بفتح مدرجات الملعب أمام الجماهير لدعم المنتخب في المنعطف الأهم والدعم المعنوي الهائل للاعبين بحضوره ووقوفه إلى جانبهم لتحفيزهم لمضاعفة الجهد وتحقيق الانتصار الكبير.
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النجم فهد المولد يعيد بالذاكرة الى نجم المنتخب ونادى الشباب فهد المهلهل ، ويبدو ان فهد هو من نوعية اللاعبين الذين يجدون راحتهم وتألقهم فى المنتخب ، قد يختلف بعض اللاعبون عبر تألقهم على المستوى الدولى والمنتخب عنة فى تمثيل فريقة فى الدورى المحلى ، تشعر ان اللاعب يتحول الى شعلة من النشاط والحركة ويمارس فيها نجوميتة ويجد ويمارس الحرية فى ممارسة هوايتة فى المراوغة وزعزعة الدفاع المقابل ، ولعل مما تميز بة فهد المولد ان لاعبى اليابان استخدموا الخشونة والعنف والاحتكاك والاصطدام ورغم ذلك تميز بالهدوء وعدم انفلات الاعصاب ، وقد ارتكب خطا كبيرا بخلع الفانيلة مما كلفة كرت اصفر كان أولى ان يتجنب عدم الوقوع فية ، ولعلة درس لة والبقية من نجوم المنتخب