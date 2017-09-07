المنتخب يقطف ثمار موقف وجه السعد بالتأهل الخامس

جدة ـ الشرق

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، أمرا ملكيا يقضي بإعفاء محمد بن عبد الملك آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة من منصبه، وتعيين تركي بن عبد المحسن آل الشيخ رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

واستند الأمر، إلى النظام الأساسي للحكم، وإلى نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، وأيضا بعد الاطلاع على ترتيبات تنظيمية للهيئة العامة للرياضة، صادرة سابقا بقرار من مجلس الوزراء. وقد دعا الملك سلمان الجهات المختصة إلى اعتماد الأمر وتنفيذه.

من جهة أخرى، عاش عشاق كرة القدم السعودية أفراحا متواصلة منذ البارحة الأولى بعد قطاف ثمرة موقف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي كان خلف التأهل لمونديال روسيا بفضل الروح العالية التي بثها في نفوس اللاعبين والجماهير الغفيرة التي وقفت خلف الأخضر في ليلة تاريخية لن تنساها المملكة.

وعاش السعوديون أفراحا عارمة بعد تأهل الأخضر إلى المونديال للمرة الخامسة في تاريخه، ليواصل تحطيم رقمه القياسي كأكثر المنتخبات العربية مشاركة في المحفل العالمي. بينما زاد من قيمة الإنجاز مشاركة الرجل الثاني في البلاد الأمير محمد بن سلمان، للجماهير السعودية ولاعبي الأخضر فرحة التأهل من ملعب الجوهرة المشعة بجدة، وتداول السعوديون لقطات تظهر احتفالية ولي العهد اللافتة بالإنجاز.

وبلغ عدد الحضور الجماهيري قرابة 62 ألف متفرج ساندوا منتخب بلادهم بحرارة، وكانوا أحد العوامل المؤثرة في تحقيق الفوز على منتخب اليابان ومرافقته نحو المونديال للمرة الخامسة في تاريخه، بعدما فتحت أبواب ملعب الجوهرة المشعة بدعم من الأمير الشاب محمد بن سلمان، والتوجيه بشراء تذاكر المباراة بصورة كاملة.

دعم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي الذي أطلق عليه المشجعون السعوديون «وجه السعد» بعد حضوره لملعب المباراة يوم أمس لم يكن مقتصرا على مواجهة اليابان فقط، بل سبق ذلك بخطوات متعددة كان أبرزها تدخله وحل أزمة مواجهة الأخضر السعودي مع نظيره الفلسطيني في المرحلة الثانية من التصفيات.

من جهة أخرى، بعث رئيس الاتحاد الآسيوي رسالة تهنئة إلى عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أعرب فيها عن خالص التهاني للتأهل إلى المونديال للمرة الخامسة في تاريخ كرة القدم السعودية، مؤكدا ثقته بقدرة المنتخب السعودي على تمثيل القارة الآسيوية بصورة مشرفة في نهائيات كأس العالم المقبلة برفقة بقية المنتخبات الآسيوية المتأهلة.