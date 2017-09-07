السعودية تقف مع الروهينغا منذ بداية أزمتهم (جرافيك)

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هل الصور التى تنشر عن المجازر والفظائع التى يتعرض لها المسلمين فى بورما هى من الممنوعات من النشر فى الاعلام ، ام انها لقطات مزيفة ليس لها من الحقيقة نصيب ، الاطفال والرجال الذين يتم إشعال النار فيهم حتى الموت والصغار الذين يتعرضون للضرب والحرق والتعذيب من قبل عدة أطفال بعد ان يتم حجزهم فى غرفة مفردة ، الاجساد المتراكمة فوق بعض وتبلغ المءات ويتحلق حولها رجال الدين البوذى ، ما هى الحقيقة ان البوذية تسمح بتشريح الحيوان والإنسان وهو على قيد الحياة ، هل الصور التى تنشر هى أمور كاذبة يقصد منها الاساءة الى الحكومة والشعب والدين فى بورما ، لعل اكثر ما يصور تلك الفظائع قولة تعالى (والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود ، قتل اصحاب الأخدود، النار ذات الوقود ، اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود ) ، هل يتم منع تلك الصور حفظا على العلاقات الدبلوماسية مع ميانمار وحكومتها
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هل الصور التى تنشر عن المجازر والفظائع التى يتعرض لها المسلمين فى بورما هى من الممنوعات من النشر فى الاعلام ، ام انها لقطات مزيفة ليس لها من الحقيقة نصيب ، الاطفال والرجال الذين يتم إشعال النار فيهم حتى الموت والصغار الذين يتعرضون للضرب والحرق والتعذيب من قبل عدة أطفال بعد ان يتم حجزهم فى غرفة مفردة ، الاجساد المتراكمة فوق بعض وتبلغ المءات ويتحلق حولها رجال الدين البوذى ، ما هى الحقيقة ان البوذية تسمح بتشريح الحيوان والإنسان وهو على قيد الحياة ، هل الصور التى تنشر هى أمور كاذبة يقصد منها الاساءة الى الحكومة والشعب والدين فى بورما ، لعل اكثر ما يصور تلك الفظائع قولة تعالى (والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود ، قتل اصحاب الأخدود، النار ذات الوقود ، اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود ) ، هل يتم منع تلك الصور حفظا على العلاقات الدبلوماسية مع ميانمار وحكومتها